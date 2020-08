Allerta Meteo Veneto: nel weekend instabilità e temporali (Di venerdì 21 agosto 2020) Instabilità e temporali nel weekend in Veneto. E’ quanto riferisce la Regione precisando che, tra domani, sabato 22. e lunedì 24 agosto l’estensione verso il Mediterraneo di una vasta circolazione ciclonica presente sull’Europa settentrionale sostituirà il promontorio anticiclonico di origine africana che sta interessando la regione, determinando alcune fasi di instabilità con rovesci e temporali. Un prima fase di instabilità interesserà nella pomeriggio/sera di sabato le zone montane, specie quelle centro-orientali e in particolare le Dolomiti; non si escludono locali fenomeni intensi sulle Dolomiti, in possibile estensione alle zone prealpine e pedemontane orientali. Domenica 23 agosto, a partire dalle ore centrali, aumenterà la ... Leggi su meteoweb.eu

