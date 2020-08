Alleanze per le Regionali, il 'no' del M5s al Pd (Di venerdì 21 agosto 2020) A 24 ore dalla presentazione delle liste, nessuna retromarcia dei Cinquestelle. Decisione che provoca tensioni anche nel centrosinistra che non riesce a compattarsi Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : Il governo è così accecato dal potere che Conte, Pd e 5S discutono di poltrone e alleanze alle Regionali anziché di… - fattoquotidiano : Cade nel vuoto l’appello del premier per le alleanze. I candidati M5S in Puglia e Marche: 'Non ci ritiriamo' [di… - DarioNardella : Alleanze con i 5 stelle? Ascoltiamo i nostri elettori, gli iscritti, gli amministratori. Facciamo un congresso ver… - iloveBangtannie : RT @lauderthanbomb7: Non serve fare alleanze per impararare a non insultare gli altri <3 Stream - lauderthanbomb7 : Non serve fare alleanze per impararare a non insultare gli altri <3 Stream -