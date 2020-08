All’Ambasciata italiana la giornata thailandese della mamma (Di venerdì 21 agosto 2020) In occasione del 15 Agosto 2020 , l’Ambasciatore italiano a Bangkok, Lorenzo Galanti, è intervenuto alla consegna dell’abito ideato dalla veneziana Antonia Sautter e dedicato a celebrare la Regina Madre Sirikit, creato in occasione della “giornata thailandese della mamma”, celebrata con festeggiamenti previsti per tutto il mese nel Paese orientale, come dettagliato sul Giornale Diplomatico. Il diplomatico italiano ha detto che “l’abito commissionato da ICONSIAM alla maison Antonia Sautter di Venezia non è solo la prova provata che dobbiamo essere fieri e orgogliosi del Made in Italy. Sono avvenimenti come questo che ci fanno ben sperare ci sia una ripresa dell’export verso l’Estremo Oriente. L’Italia deve ripartire e potrà ... Leggi su ildenaro

