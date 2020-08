Alitalia e il ritorno della soluzione Lufthansa (con esuberi) (Di venerdì 21 agosto 2020) L’anticipo da parte del Governo di 250 milioni di euro ad Alitalia per la crisi Covid19 mostra bene le difficoltà della compagnia aerea. Ma non è solo la crisi Covid19, che sta colpendo tutto il settore aereo, a fare male ad Alitalia, dato che il vettore ha perso oltre mezzo miliardo di euro nel 201 Leggi su ilfoglio

L’anticipo da parte del Governo di 250 milioni di euro ad Alitalia per la crisi Covid19 mostra bene le difficoltà della compagnia aerea. Ma non è solo la crisi Covid19, che sta colpendo tutto il ...

Dove va Alitalia? Un racconto dall’interno

«Non ero ancora stata assunta in Alitalia che già ero in piazza per pretendere la dignità nel lavoro». Appena un mese fa gli Stati Popolari irrompevano nella scena politica italiana, e tra i tanti int ...

