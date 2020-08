Alexei Navalny, medici vietano trasferimento in Germania. La portavoce dell’oppositore russo: “Decisione che minaccia la sua vita” (Di venerdì 21 agosto 2020) Non sarà trasferito in Germania, come annunciato ieri, l’oppositore russo Alexei Navalny, ricoverato in terapia intensiva per sospetto avvelenamento, non verrà più trasferito all’estero a causa del suo stato di salute “instabile”. La sua portavoce, denunciando una decisione che “minaccia la sua vita”, ha spiegato che l’ospedale non concede l’autorizzazione. “Il medico capo ha annunciato che Navalny non è trasportabile. Le sue condizioni sono instabili”, ha scritto detto Kira Iarmych su Twitter, stimando che sarebbe “fatalmente pericoloso lasciarlo nell’ospedale non attrezzato di Omsk” in Siberia. Navalny, principale oppositore di Putin in Russia, ... Leggi su ilfattoquotidiano

