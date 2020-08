Alexei Navalny, l’appello della moglie Yulia a Putin: “Cure in Germania”. I medici tedeschi arrivati a Omsk autorizzato a vederlo (Di venerdì 21 agosto 2020) È in continuazione evoluzione il caso di Alexei Navalny, ricoverato in gravissime condizioni, nell’ospedale siberiano di Omsk. La moglie dell’oppositore russi, Yulia, ha inviato un appello al presidente russo Vladimir Putin chiedendo il permesso di trasportare suo marito in Germania per le cure. La lettera è stata pubblicata anche sull’account Twitter di Navalny. “Si rifiutano di darci Alexey per farlo curare davvero. Noi crediamo che tutto questo serva per far sì che la sostanza che si trova nel corpo di Alexei scompaia. Non è in condizioni molto buone e non possiamo fidarci di questo ospedale: chiediamo che lo dimettano e che lo si possa curare in un ospedale indipendente”. Intanto gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

