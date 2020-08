Alexei Navalny, i medici vietano il trasferimento in Germania. La portavoce: «È un attentato alla sua vita» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il 44enne attivista politico Alexei Navalny, portato ieri in ospedale per un sospetto avvelenamento, non lascerà il Paese per ricevere cure adeguate. I medici dell’ospedale siberiano dove si trova in cura hanno deciso che Navalny non verrà trasferito in Germania a causa del suo stato di salute «instabile». August 21, 2020 La sua portavoce ha denunciato che la decisione è un «attentato alla sua vita». Secondo il medico a capo dell’equipe che sta seguendo l’oppositore di Putin, Navalny non sarebbe trasportabile nelle sue condizioni. Tuttavia, secondo la sua portavoce Kira Yarmysh, è invece «fatalmente pericoloso lasciarlo ... Leggi su open.online

riotta : Il dissidente russo Alexei @navalny , principale oppositore di #Putin, è in coma, avvelenato da sostanze tossiche d… - HuffPostItalia : Alexei Navalny è in terapia intensiva, è stato avvelenato - fattoquotidiano : Russia, l’oppositore Alexei Navalny ricoverato in terapia intensiva: “Avvelenato in aereo con qualcosa mescolato ne… - sidewayseye : RT @Asiablog_it: ??#RUSSIA ???? Il leader dell'opposizione Alexei #Navalny è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di #Omsk dopo… - VittorioPalumbo : RT @busettodavide: Alexei Navalny (@navalny) in #Russia non conta assolutamente nulla. Il titolo di 'leader dell'opposizione' é una storiel… -