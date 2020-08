“Alexei Navalny è stabile, può essere trasferito in Germania”. Tra poche ore salirà sull’aereo-ambulanza arrivato da Berlino (Di venerdì 21 agosto 2020) Alexei Navalny sta per essere trasferito in Germania. Dopo un tira e molla durato 24 ore, con la famiglia dell’oppositore russo che chiedeva il volo immediato su Berlino e i medici dell’ospedale di Omsk che invece parlavano di condizioni ancora troppo instabili per affrontare il trasferimento, è arrivato l’ok del primario russo al viaggio sotto responsabilità della moglie. “Le condizioni di Alexei Navalny stanno migliorando”, ha dichiarato il dottor Alexander Murakhovsky citato da Interfax. “È un peccato che i medici ci abbiano messo così tanto tempo per prendere questa decisione. L’aereo è in attesa dal mattino, anche i documenti erano pronti alla stessa ora”, ha scritto l’addetta stampa di ... Leggi su ilfattoquotidiano

