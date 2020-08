Aleksej Navalny, secondo i medici nessuna traccia di veleno, vietato il trasferimento in Germania (Di venerdì 21 agosto 2020) Aleksej Navalny 44enne attivista politico e blogger russo sembra sia stato avvelenato mentre si trovava su un aereo in direzione Mosca. Si è sentito male dopo aver bevuto un tè ed è stato trasportato in un ospedale in Siberia. Le sue condizioni sono instabili al momento. medici vietano il trasferimento a Berlino Un ospedale di Berlino aveva disposto tutto il necessario per ricoverare l’attivista russo dando ospitalità per le cure a causa del suo stato ritenuto instabile (era entrato in coma) mandando un aereo-ambulanza a Omsk cittadina della Siberia dove si trova ricoverato attualmente. Ma i medici hanno disposto che Navalny non è trasportabile e che quindi non potrà recarsi in Germania. La portavoce di ... Leggi su quotidianpost

