Aleksej Navalny, i medici: «Nessun veleno ma disturbi metabolici». E vietano il trasferimento in Germania (Di venerdì 21 agosto 2020) L’oppositore russo è in terapia intensiva: i dottori impediscono che sia portato via sull’aereo-ambulanza mandato da Berlino e dicono: «Forse drastico calo di zuccheri». La portavoce Yarmysh: «Perdono tempo per far sparire le tracce» Leggi su corriere

Nonnadinano : RT @P_M_1960: Aleksej Navalny, i medici: «Nessun veleno rilevato nel corpo». E vietano il trasferimento in Germania. Sappiamo che è tutto v… - gigioLuc : RT @P_M_1960: Aleksej Navalny, i medici: «Nessun veleno rilevato nel corpo». E vietano il trasferimento in Germania. Sappiamo che è tutto v… - StefaniaNonno : RT @P_M_1960: Aleksej Navalny, i medici: «Nessun veleno rilevato nel corpo». E vietano il trasferimento in Germania. Sappiamo che è tutto v… - shardana50 : RT @P_M_1960: Aleksej Navalny, i medici: «Nessun veleno rilevato nel corpo». E vietano il trasferimento in Germania. Sappiamo che è tutto v… - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: LA SOSTANZA UTILIZZATA PER AVVELENARE ALEKSEJ NAVALNY POTREBBE ESSERE L'OSSIBUTIRRATO DI SODIO -