Albano in festa a Cellino senza Loredana Lecciso | Mogol : “Non ricordo come si chiama” | Video (Di venerdì 21 agosto 2020) Verità o bugia, le cose non si mettono bene a Cellino San Marco tanto che Loredana Lecciso e Romina Power non riescono a condividere nemmeno lo stesso tavolo, nemmeno in occasione di una cena importante come quella insieme a Mogol. L’atmosfera sembra essere sempre più tesa a Cellino San Marco mentre prende corpo il rumors … L'articolo Albano in festa a Cellino senza Loredana Lecciso Mogol : “Non ricordo come si chiama” Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Bergamo, grave un diciassettenne : forse contagiato a una festa - MichelaRoi : RT @Miti_Vigliero: Il 17enne di Bergamo in terapia intensiva per COVID-19 dopo la festa di ferragosto - ppe60 : RT @Miti_Vigliero: Il 17enne di Bergamo in terapia intensiva per COVID-19 dopo la festa di ferragosto - Miti_Vigliero : Il 17enne di Bergamo in terapia intensiva per COVID-19 dopo la festa di ferragosto - il_svenia : @matteosalvinimi Albano Sant'Alessandro è in Tunisia somaro???? -