Alba Parietti, la denuncia al ritorno da Ibiza: nessun controllo anti-Covid in aeroporto (Di venerdì 21 agosto 2020) Alba Parietti ha appena affrontato il viaggio di ritorno dalle vacanze, ed ha fatto vedere sui social di essere una brava cittadina: nonostante non ci fossero alcune misure di sicurezza nell’aeroporto di Malpensa in cui è atterrata, ha provveduto da sola ad autodenunciarsi e mostrare di voler essere ligia alle norme anti contagio da coronavirus. ritorno in anticipo da Ibiza Poche ore fa Alba Parietti ha registrato delle stories ad Ibiza, dove faceva vedere di essere in procinto di ripartire per tornare a casa. Il motivo? La ricerca di una maggiore sicurezza per sé e per gli altri: “Torno in anticipo di 10 giorni. È giusto ... Leggi su thesocialpost

M5SGiorgio : RT @serebellardinel: E'#Parietti a denunciare che atterrando a #Malpensa provenienti poi da #ibiza #Spagna,non viene effettuato nessun cont… - cocchi2a : RT @serebellardinel: E'#Parietti a denunciare che atterrando a #Malpensa provenienti poi da #ibiza #Spagna,non viene effettuato nessun cont… - cookie40916 : Ma perché è andata a Ibiza non poteva starsene in italia invece di rompere le palle dopo! Alba Parietti, denuncia… - serebellardinel : RT @neXtquotidiano: Alba Parietti e i controlli per i tamponi di rientro a #Malpensa che non ci sono - serebellardinel : E'#Parietti a denunciare che atterrando a #Malpensa provenienti poi da #ibiza #Spagna,non viene effettuato nessun c… -