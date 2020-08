Alba Parietti “distrugge” Eleonora Brigliadori (Di venerdì 21 agosto 2020) Non si è fatta a lungo attendere a risposta di Alba Parietti ad alcune dichiarazioni fatte da Eleonora Brigliadori sul suo profilo Instagram. Ecco come ha commentato la Alba Nazionale… È guerra aperta tra Alba Parietti ed Eleonora Brigliadori per alcune dichiarazioni al vetriolo che l’attrice ha fatto nei confronti della chirurgia estetica. La risposta dell’opinionista non si è fatta molto attendereArticolo completo: Alba Parietti “distrugge” Eleonora Brigliadori dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

