Alba Parietti, denuncia dopo l'atterraggio da Ibiza a Malpensa: 'Qui non c'è nessuno per il tampone anti covid' (Di venerdì 21 agosto 2020) La denuncia di Alba Parietti dopo essere atterrata da Ibiza a Malpensa: 'Qui non c'è nessuno'. Rientro anticipato di dieci giorni causa e polemica servita. La Parietti ha pubblicato delle storie su ... Leggi su leggo

zazoomblog : La denuncia di Alba Parietti dopo essere atterrata da Ibiza a Malpensa: Qui non cè nessuno per il tampone an… - zazoomblog : La denuncia di Alba Parietti dopo essere atterrata da Ibiza a Malpensa: Qui non cè nessuno per il tampone an… - leggoit : La denuncia di Alba #Parietti dopo essere atterrata da #Ibiza a #Malpensa: «Qui non c'è nessuno» - fanpage : La decisione di Alba Parietti - sophia23s1 : @Antonella___p Ti capisco. Una volta ti racconterò di quando sono finita dal medico di un paesino di montagna perch… -