Al Tribunale dell’Aja un fascicolo per Eriksen in panchina e Gagliardini in campo (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Siviglia ha vinto l’Europa League. Per la sesta volta nella sua storia. Per la quarta volta in sette edizioni. Ha vinto con merito la squadra di Lopetegui che è risorto dalle sue ceneri. Due anni fa, visse un momento incredibile. Fu estromesso dalla guida della Nazionale spagnola quando era già in Russia per i Mondiali. Fu licenziato perché aveva firmato per il Real Madrid. Pochi mesi e venne esonerato dal Madrid. È ripartito da Siviglia e questa sera può sorridere. Ha pagato la sua scelta. Ha pagato il suo lavoro. Il suo Siviglia ha giocato meglio. Sia stasera sia nel corso di questa final eight che ha reso decisamente più avvincenti sia la Champions sia l’Europa League. L’Inter ha giocato la sua partita. È andata in vantaggio grazie a Lukaku, grazie a una delle sua azioni di potenza che è culminata in un ... Leggi su ilnapolista

