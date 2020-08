Ai Castelli Romani tornano gli incendi estivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono giorni difficili e complessi ai Castelli Romani per via degli incendi che stanno interessando il Monte Tuscolo. Difendere il territorio è una buona pratica, di serietà e senso civico: ogni volta che si osserva un principio, anche minimo, di incendio si segnali il fatto alle autorità competenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

