Agguato ad Avellino, il 34enne sarà operato: la verità nelle telecamere (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – nelle prossime il 34enne attinto al volto a parco al parco Palatucci ad Avellino dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico. Attualmente si trova presso il San Pio di Benevento piantonato dalle forze dell’ordine. I medici del nosocomio sannita dovrà procedere alla rimozione del proiettile incastrato all’altezza della mascella. Sei i colpi esplosi da una pistola calibro 7,65 ad una distanza ravvicinata. Le dichiarazione del 34enne saranno utili per gli inquirenti. L’’inchiesta è coordinata dalla Procura di Avellino ed è delegata alla Squadra mobile. nelle scorse ore gli uomini di Via Palatucci hanno acquisito le immagini delle videocamere presente nella zona. La ... Leggi su anteprima24

