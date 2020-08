Aeroporto, al via i tamponi per i turisti provenienti da Grecia, Spagna, Malta e Croazia (Di venerdì 21 agosto 2020) La Sac, Società Aeroporto Catania, comunica che, a partire da oggi, venerdì 21 agosto 2020, saranno avviati all'interno dello scalo etneo i controlli sanitari straordinari per i turisti provenienti da ... Leggi su cataniatoday

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto via Aeroporto, al via i tamponi per i turisti provenienti da Grecia, Spagna, Malta e Croazia CataniaToday Mons. Kondrusiewicz prega davanti alla prigione di Minsk. Naval’nyj in coma, forse trasportato in Germania

La Grande Russia e la Russia Bianca sembrano avviate sulla strada comune del rifiuto dei “leader eterni” Putin e Lukašenko. All’arcivescovo di Minsk è stato vietato l’ingresso nelle prigioni, dove lui ...

Cinque giorni di ritardo e caos sulle regole: il flop dei tamponi all’aeroporto di Malpensa

Un confronto "impietoso", per usare le parole del professor Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano. È quello che dalla mezzanotte del 13 agosto – quando è entrata in vigore l’ordinanza ...

