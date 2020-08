Aeronautica militare: caccia eurofighter intercetta velivolo civile tedesco (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie con gli enti del controllo del traffico aereo, il caccia ha fatto rientro sull’aeroporto militare di Grosseto. Il Cessna intercettato, invece, ha proseguito il volo verso l’aeroporto di Roma Urbe, dove era diretto Leggi su firenzepost

ItalianAirForce : ?? L'estate non ferma i servizi essenziali assicurati dall'#AeronauticaMilitare; ?? Scopri tutti i prodotti editorial… - crocerossa : Finalmente negativo al #Covid19 dopo 126 giorni presso il Centro gestito da @CRILombardia all'interno della base de… - FirenzePost : Aeronautica militare: caccia eurofighter intercetta velivolo civile tedesco - adg2909 : RT @ItalianAirForce: ?? L'estate non ferma i servizi essenziali assicurati dall'#AeronauticaMilitare; ?? Scopri tutti i prodotti editoriali d… - tixxxtweety : @AnnalisaChirico Lei è militare dell’Aeronautica? -

Ultime Notizie dalla rete : Aeronautica militare

Firenze Post

Grosseto – Nella tarda mattinata di ieri, 20 agosto, un caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, già in volo per una missione di addestramento, è intervenuto per verificare una traccia radar non ..."Sono state rispettate le norme anti covid durante la visita di Matteo Salvini alla base dei Comsubin, il Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare?" A chiederlo è il "Sindacato dei ...