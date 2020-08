Adriana Volpe contro Serena Enardu per la bandiera naziata: “Altra cosa la svista” (Di venerdì 21 agosto 2020) Serena Enardu e la foto su Instagram con la bandiera nazista Chi ha seguito la quarta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che tra Adriana Volpe e Serena Enardu ci sono stati dei momenti di tensione. A distanza di qualche mese la conduttrice a Ogni Mattina ha voluto dire la sua sulle foto che l’ex gieffina e la sorella gemella Elga hanno postato sui loro account Instagram. Nello specifico, le due sorelle sono state invitate ad una festa di compleanno di un’amica in comune. Al momento della foto di rito del taglio della torta, i follower si sono accorti che sul dolce era presente una bandierina con la svastica, ovvero nazista. Le due hanno provato a oscurare l’immagine con delle emoticon gigantesche ma ormai la frittata era stata fatta. ... Leggi su kontrokultura

