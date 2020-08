A Crema si cerca il cadavere di Sabrina Beccalli dopo le indicazioni del suo presunto assassino (Di venerdì 21 agosto 2020) I familiari di Sabrina vogliono solo una cosa: avere un cadavere a cui dare una degna sepoltura, dire addio alla loro adorata congiunta. Non vogliono altro dall’uomo che l’ha uccisa nel giorno di Ferragosto. Sabrina Beccalli è scomparsa nel nulla ma i suoi parenti hanno subito capito che non se ne era andata lasciando suo figlio di 14 anni, hanno immaginato che purtroppo, le fosse capitato qualcosa. E non sbagliavano perchè per il suo omicidio, è stato arrestato un amico. Non ha ancora spiegato i motivi del suo gesto ma, stando a indiscrezioni che arrivano da Crema, poche ore fa avrebbe iniziato a parlare, collaborando con le forze dell’ordine, indicando anche il posto in cui avrebbe sepolto il cadavere della donna. L’uomo però, ... Leggi su ultimenotizieflash

