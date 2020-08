A Bola: Cavani-Benfica, la trattativa non decolla… e il padre lo vuole all’Atletico Madrid (Di venerdì 21 agosto 2020) Sembrava ad un passo l’ufficialità della trattativa che portava Edinson Cavani al Benfica. Come riporta A Bola, le alte pretese del Matador hanno fatto allentare (e arenare) la trattativa con i portoghesi. Cavani ha chiesto 30 milioni netti per un contratto triennale, che comporterebbe un investimento di 60 milioni lordi per il Benfica, cifra insostenibile per le casse del club. A questo si aggiungono le dichiarazioni del padre del giocatore uruguaiano, intercettate dal portale spagnolo Sport: “Mio figlio vuole giocare nell’Atlético Madrid, è la sua prima opzione. Simeone è un allenatore di grande personalità e tutti i giocatori lo seguono”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla

bola_ver : @kozafi Cavani ?? - bola_ver : RT @SkySport: Cavani-Benfica, è fatta: triennale da 10 milioni a stagione. Le news di calciomercato - bola_ver : RT @DiMarzio: #Benfica pronto ad abbracciare #Cavani. Le cifre del contratto - infoitsport : A Bola: 'Cavani al Benfica: nelle prossime ore la firma' - UgoBaroni : RT @tuttosport: A Bola: '#Cavani al #Benfica: nelle prossime ore la firma' ?? -