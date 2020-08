17 Again – Ritorno al liceo: trama e curiosità sulla commedia del 2009 (Di venerdì 21 agosto 2020) 17 Again – Ritorno al liceo è il film che andrà in onda stasera alle 21,30, su Italia Uno. Il titolo originale del film è semplicemente 17 Again, ovvero 17enne di nuovo. Ecco tutto quello che sappiamo su questa brillante commedia americana sul rapporto padre e figlio. 17 Again – Ritorno al liceo: trama, trailer, cast e curiosità 17 Again – Ritorno al liceo è una pellicola del 2009 ed è una commedia ambientata e girata negli Stati Uniti. La pellicola ha anche la collaborazione di Zac Efron. Il film uscì nelle sale americane il 17 aprile 2009 e in Italia nel ... Leggi su nonsolo.tv

Astralus : Stasera in tv: '17 Again - Ritorno al Liceo' su Italia 1 - LuciaMosca1 : (Il film cult stasera in TV: '17 Again - Ritorno al liceo' venerdì 21 agosto 2020) Segui su: La Notizia -… - cineblogit : Stasera in tv: '17 Again - Ritorno al Liceo' su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: '17 Again - Ritorno al Liceo' su Italia 1 - commetoutes : There will be no more IL SUONO DELLA CAMPANELLA CHE SANCISCE IL RITORNO TRA BANCHI DI SCUOLA, never again! -

Ultime Notizie dalla rete : Again Ritorno 17 again, ritorno al liceo/ Video, su Italia 1 il film con Zack Efron (21 agosto) Il Sussidiario.net Stasera in tv, 17 Again – Ritorno al liceo: trama, cast e curiosità

Ma improvvisamente, a Mike viene data una seconda chance e si ritrova ad essere di nuovo ragazzo. Il protagonista di 17 Again – Ritorno al liceo è Zac Efron, nei panni di Mike O’Donnel da giovane.

Stasera in Tv: in onda “17 Again” e “La Fidèle”

We were young – Destinazione paradiso [Iris, ore 21:00]: legati da più di trent’anni, cinque amici hanno da tempo abbandonato i sogni adolescenziali quando un bel giorno scoprono che il più saggio di ...

Ma improvvisamente, a Mike viene data una seconda chance e si ritrova ad essere di nuovo ragazzo. Il protagonista di 17 Again – Ritorno al liceo è Zac Efron, nei panni di Mike O’Donnel da giovane.We were young – Destinazione paradiso [Iris, ore 21:00]: legati da più di trent’anni, cinque amici hanno da tempo abbandonato i sogni adolescenziali quando un bel giorno scoprono che il più saggio di ...