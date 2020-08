​Libia, Serraj e Saleh annunciano cessate il fuoco ripresa di produzione ed esportazione del petrolio. Elezioni a marzo (Di venerdì 21 agosto 2020) «In base alla responsabilità politica e nazionale, alla luce della situazione attuale che sta vivendo il Paese e la regione, e alla luce dell’emergenza Coronavirus, il capo del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez Al Sarraj, ordina a tutte le forze militari di osservare un cessate il fuoco immediato e di fermare tutte le operazioni di combattimento in tutti i territori libici». L’annuncio è storico ed è stato fatto attraverso la pagina Facebook del governo di Tripoli. Il capo del governo riconosciuto dall’Onu spiega che «pervenire a un cessate il fuoco effettivo esige che le zone di Sirte e Jufra siano demilitarizzate e che le le forze di sicurezza di entrambe le parti si accordino sui preparativi relativi ... Leggi su open.online

