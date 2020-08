Zoomarine chiude per 5 giorni, “Non rispettate le misure anti-Covid” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – Emanata dal Comune di Pomezia l’ordinanza che dispone la chiusura per 5 giorni, dal 24 al 28 agosto, del parco divertimento Zoomarine per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nell’area destinata allo spettacolo dei delfini – si legge nel testo dell’ordinanza – non venivano adottate misure di riorganizzazione degli spazi sufficienti ad evitare l’assembramento di persone, non assicurando altresi’ il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli spettatori. La Polizia Locale ha provveduto a notificare il provvedimento alla struttura, che si occuperà di dare adeguata pubblicità dei giorni di chiusura all’utenza. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Parte dopo anni di abbandono la fase di risanamento del Parco archeologico dell’Inviolata Zoomarine chiude per 5 giorni, “Non rispettate le misure anti-Covid” Coronavirus Campania, cluster nel casertano: 19 contagi Arcuri: “Il coronavirus non è mai andato via. Ora il nostro Paese è più preparato” Il calciatore Andrea Petagna positivo al coronavirus Coronavirus, Azzolina: “L’apertura delle scuole non è a rischio” Leggi su dire

