Zoomarine assembramenti, folla di genitori e figli senza mascherine: «Situazione senza controllo» (Di giovedì 20 agosto 2020) Ha fatto insorgere l’associazione per i diritti degli animali Earth la “Situazione senza controllo” creatasi durante gli spettacoli di Zoomarine, alle porte di Roma: gli assembramenti, documentati da una foto scattata dagli spalti, hanno portato alla denuncia del corpo di volontari. Dalla direzione del parco acquatico assicurano, invece, il rispetto delle regole. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 642 nuovi casi e 271 attuali positivi in più Zoomarine assembramenti: nessuna precauzione anti-Covid durante gli spettacoli È di lunedì 17 agosto l’immagine scattata da un gruppo di mamme e attestante gli assembramenti nel parco acquatico di Zoomarine. Sugli spalti ... Leggi su urbanpost

