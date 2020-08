«Zingaretti ci fa schierare per il Sì senza consultare gli organi del partito», il ricorso degli iscritti Dem (Di giovedì 20 agosto 2020) Una denuncia e un ricorso. Alcuni iscritti del partito Democratico, che aderiscono al Comitato Democratici per il No al referendum del prossimo settembre, ha deciso di rivolgersi alla Commissione nazionale di garanzia contro il Sì deciso dal partito Democratico. La posizione, fanno notare, in un comunicato, «non è mai stata ufficialmente deliberata da alcun organo del partito». La conseguenza è che il partito Democratico «occuperà gli spazi televisivi dedicati al referendum» insieme ai partiti che si sono schierati per il Sì, ma senza avere compiuto «una discussione vera e una deliberazione dei suoi organi interni». Non solo. «Denunciamo il fatto che nella Festa nazionale del ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti schierare Verso le elezioni regionali. Zingaretti: "Giani interpreta al meglio il cuore di Toscana" LA NAZIONE Zingaretti è sotto il fuoco dei fuoriusciti dal Pd a soli due mesi dalle prossime elezioni regionali

Pd-5Stelle, che fare? Il segretario dem Nicola Zingaretti, che pure nell'epoca del dopo Renzi è riuscito a garantire stabilità e buoni risultati elettorali al partito democratico, è sotto assedio prop ...

Alleanza PD-M5S Sono d’accordo con Paolo Carletti . E’ da fare | Gian Carlo Storti (Cremona)

Il tema alleanza PD-M5S rilanciata da Nicola Zingaretti fa discutere i dirigenti locali di Democratici: vedo che la proposta suscita molti distinguo e molti silenzi. E’ giusto che si apra la discuss ...

