Zanardi migliora, l’analisi del neurochirurgo: “ha recuperato le funzioni primarie” (Di giovedì 20 agosto 2020) Uno spiraglio di luce arriva dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverano Alex Zanardi. Il nuovo bollettino, diramato ieri, parla di un sorprendente miglioramento del campione paralimpico, in gravi condizioni a causa di un terribile incidente avvenuto durante una gara di handbike. “Si sa ancora poco, ma evidentemente le funzioni primarie sono recuperate e Alex Zanardi sembra avviato a una netta ripresa” ha raccontato Maurizio Fornari alla ‘rosea’. Bryn Lennon/Getty Images“Il fatto che si parli di cure semi intensive significa che Zanardi ha recuperato le funzioni primarie e quindi è nelle condizioni in cui era arrivato per la riabilitazione a Costa Masnaga un mese fa: l’autonomia primaria, le ... Leggi su sportfair

