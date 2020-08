Zaia spiega i limiti dei tamponi: “L’ideale sarebbe farli a tutti, ma la questione dei costi non è irrilevante” (Di giovedì 20 agosto 2020) Le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. Parlando dei tamponi Zaia ha spiegato quali sono i limiti economici e logistici dei tamponi: “L’ideale sarebbe farli a tutti, solo che costano e quando hai finito il giro di tutti i Veneti dovresti ripartire da capo” L'articolo Zaia spiega i limiti dei tamponi: “L’ideale sarebbe farli a tutti, ma la questione dei costi non è irrilevante” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

