Zaia è sempre più distante dal Salvini pensiero. “No agli assembramenti in campagna elettorale e alle foto senza mascherina” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Sarebbe un bel segnale se chi fa campagna evitasse di fare assembramenti. Esistono tanti sistemi, alcuni dei quali li abbiamo visti durante il lockdown per fare politica. Noi per primi abbiamo una responsabilità”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, invitato tutti i suoi colleghi impegnati nella compagna elettorale – dunque anche il leader del suo partito, Matteo Salvini – a dare il buon esempio a tutti i cittadini. “Qualcuno – ha aggiunto il governatore – mi chiede di togliere la mascherina per fare la foto ma io rispondo sempre di no, perché siamo in un momento particolare. Non è il sacrificio della vita portare la mascherina”. E proprio in merito ... Leggi su lanotiziagiornale

SebastianTano90 : Vedo un Zaia sempre più preoccupato - TuaTacci : @luiselladb @cirotozzi1973 @SkyTG24 Purtroppo per te l’Italia non è solo il Veneto e il Veneto è Italia. Sarete sem… - tex_willer1 : @zaiapresidente Presidente Zaia la prego dobbiamo uscire questa logica delle paura. Dobbiamo accettare un rischio… - AutonomoVeneto : @MarcoSanavia1 Io diffido sempre dei sondaggi. Ma ti rendi conto di cosa potrebbe succedere se Zaia vincesse con il 70%? - Raimondo1973 : @matteosalvinimi Sempre con la storia del processo!!! Mi sa che ha na paura che Zaia con questa scusa gli fa le scarpe ?????? -