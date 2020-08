Zac Efron irriconoscibile e senza muscoli: a 32 anni barba da boscaiolo e…[FOTO] (Di giovedì 20 agosto 2020) È diventato famoso grazie al film culto Disney ‘High school musical’ laddove interpretava un giovane Troy Bolton dal viso pulito e capelli lunghi. Oggi l’attore e cantante statunitense a 32 anni si mostra al suo pubblico e alle migliaia di fan totalmente diverso. Un look che stupisce, dato dallo sguardo più rude e apparentemente vissuto. I muscoli sembrano meno definiti ma non per questo rende Zac Efron meno affascinante. Anzi! La nuova versione sembra metter d’accordo ad unisono centinaia di followers. Quest’ultime non hanno resistito alla forte tentazioni di scrivere numerosi commenti sotto l’ultima foto pubblicata dall’attore, dove si mostra quasi irriconoscibile. La scelta di scurire i suoi capelli color platino ed allungarli insieme alla barba ... Leggi su velvetgossip

Non usciremo mai dagli anni 80. Lo prova il fatto che nei prossimi mesi, pandemia permettendo, assisteremo a una raffica di remake e sequel di alcuni dei più famosi film che hanno popolato il decennio ...

