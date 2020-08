Xiaomi Mi 10 Ultra: Qual è il funzionamento della ricarica Wireless a 50 W (Di giovedì 20 agosto 2020) Come tutti i possessori di uno Xiaomi Mi 10 Ultra sanno, uno dei punti di forza di questo smartphone è rappresentato dal supporto alla ricarica 120 W. Però, anche la ricarica Wireless a 50 W è in grado di fornire risultati molto soddisfacenti. Infatti, con questo sistema la batteria di cui è dotato il dispositivo, che è di 4.500 mAh, viene ricaricata in poco più di 40 minuti. Non si può negare che sia una soluzione molto comoda, visto che con l’utilizzo odierno gli smartphone si scaricano facilmente. Come funziona la ricarica Wireless dello Xiaomi Mi 10 Ultra Per riuscire ad ottenere questa tecnologia, il produttore di Xiaomi Mi ... Leggi su quotidianpost

AndroidAuth : Confirmed: Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra won’t be leaving China - ShouZiChew : Xiaomi Mi 10 Ultra unboxing! - QuotidianPost : Xiaomi Mi 10 Ultra: Qual è il funzionamento della ricarica Wireless a 50 W - Albus961 : RT @GizChinait: #XIAOMI Mi 10 Ultra a 120W e 55W: spiegata la magia che ci sta dietro #XiaomiMi10Ultra - GizChinait : #XIAOMI Mi 10 Ultra a 120W e 55W: spiegata la magia che ci sta dietro #XiaomiMi10Ultra -