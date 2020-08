Volkswagen ID.4 - Avviata la produzione della Suv elettrica - VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) La Volkswagen ha dato il via alla produzione in serie della sua prima Suv elettrica, la ID.4. Sorella maggiore della ID.3, anche la sport utility è basata sulla piattaforma Meb e viene assemblata a Zwickau, sulle stesse linee della cinque porte. Proprio la fabbrica della Sassonia è il fulcro della strategia d'elettrificazione del gruppo Volkswagen: aggiornata con un investimento di 1,2 miliardi di euro, è destinata a ospitare le linee produttive dei principali modelli a batteria del colosso tedesco. Oltre 500 km d'autonomia. Durante la cerimonia di inizio produzione, la Casa ha svelato qualche informazione aggiuntiva sulla ID.4, mostrando anche alcuni dettagli dell'auto. La Suv ... Leggi su quattroruote

