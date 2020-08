Viviano al Fatih Karagumruk: la foto dopo la firma (Di giovedì 20 agosto 2020) Emiliano Viviano riparte dal Fatih Karagumruk. Il portiere svincolato è arrivato ieri a Istanbul, oggi ha effettuato le visite e ha firmato il contratto che lo legherà al club turco per un anno con opzione. Una nuova esperienza all’estero per Viviano. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

