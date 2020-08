Viviana Parisi, tutti i dubbi ancora da sciogliere. Il medico legale: «Il corpo di Gioele è deteriorato, non so se riusciremo a ricostruire le cause della morte» (Di giovedì 20 agosto 2020) Di Gioele non è rimasto quasi più niente. «Speravo in un altro epilogo, sono tornata a casa scossa. Pensare che quei pochi resti siano di un bambino ti fa riflettere, ti colpisce. È stato forte». A parlare a Open è Elvira Ventura Spagnolo, medico legale che ieri è intervenuto nel luogo del ritrovamento del corpicino di Gioele, 4 anni, morto insieme alla madre Viviana Parisi in circostanze che appaiono tuttora misteriose, nelle campagne di Caronia (Messina). «Non sarà facile lavorare su dei resti cadaverici, su un corpo in così avanzato stato di decomposizione. Peggio di quello di sua madre. Per questo abbiamo bisogno intanto del Dna per assicurarci che sia lui al 100%. Intanto posso dire che ... Leggi su open.online

