Viviana Parisi, reso pubblico il certificato medico trovato nell’auto: il referto (Di giovedì 20 agosto 2020) In questi lunghi 16 giorni trascorsi dalla scomparsa di Viviana Parisi, trovata morta cinque giorni dopo nelle campagne di Caronia spesso si è parlato dei suoi problemi di salute. Del suo stato mentale instabile ma anche del forte attaccamento che la dj 43enne aveva nei confronti del figlio Gioiele di quattro, ancora disperso senza nessuna traccia. Ora c’è però la conferma che Viviana non stesse bene. Non c’è più mistero sulle sue condizioni di salute a livello mentale. A dirlo il certificato medico rilasciato il 17 marzo scorso dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, ritrovato nell’automobile della donna e diffuso in questi momenti dagli avvocati del marito, Daniele Mondello. ... Leggi su howtodofor

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - iperico1976 : Viviana Parisi vittima della depressione dovuta al #Lockdown . Attualmente la pericolosità del #covid19 è solo questa . - zazoomblog : Viviana Parisi tutti i dubbi ancora da sciogliere. Il medico legale: «Il corpo di Gioele è deteriorato non so se ri… -