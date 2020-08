Viviana Parisi: marito riconosce le scarpe di Gioele (Di giovedì 20 agosto 2020) Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, ha riconosciuto le scarpe blu trovate accanto ai resti umani rinvenuti ieri e compatibili con un bambino di circa 4 anni. Durante un incontro con la polizia, Daniele Mondello ha confermato che la scarpette trovate nelle campagne di Caronia appartenevano proprio al figlioletto. Cadono così gli ultimi dubbi degli investigatori, anche se per ulteriore conferma sarà eseguito un prelievo sul padre di Gioele in modo da comparare il dna con i resti ritrovati da un volontario a circa 200 metri dal tratto di autostrada dove Viviana Parisi e il figlio erano stati visti vivi per l'ultima volta. In queste ore ci sono state polemiche proprio per la maniera in cui sono ... Leggi su blogo

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: ALT! VIVIANA PARISI AVEVA TENTATO IL SUICIDIO A FINE GIUGNO SCORSO - L’IPOTESI DEGLI INVESTIGATORI - AntoGiuntoli : @salvosottile La domanda è 'perché a una signora che è in terapia si lascia un bambino piccolo per molte ore? Non c… -