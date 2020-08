Viviana Parisi, la pista della Procura prende corpo. Per risolvere il caso in arrivo una task force (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo il ritrovamento di resti umani nei boschi di Caronia, che al 99% corrispondono al piccolo Gioele scomparso insieme alla mamma Viviana Parisi, poi trovata morta, le indagini proseguono. Stando a quanto riporta il sito ‘Giornale di Sicilia’, si starebbe seguendo la pista dell’omicidio-suicidio. Dunque la dj 43enne potrebbe aver ucciso suo figlio prima di togliersi la vita. Ma restano ancora tantissimi dubbi legati a questo annoso caso, che sta tenendo impegnate numerose persone. Un’altra novità di queste ore è l’invio in Sicilia di una vera e propria task force di esperti che avrà il compito di supportare gli investigatori per analizzare ogni singolo fatto della vicenda. Intanto, il Procuratore di ... Leggi su caffeinamagazine

