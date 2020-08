Viviana Parisi era malata, il marito Daniele: «Non era in cura e non seguiva terapia» (Di giovedì 20 agosto 2020) Il corpo del piccolo Gioele Mondello é stato ritrovato, l’incubo che per giorni ha dilaniato l’Italia intera si é avverato. Sono tanti i punti interrogativi che restano irrisolti ai quali si tenta di dare una risposta. Quale é il movente? Chi é l’assassino di Viviana Parisi e Gioele Mondello? Le indagini non lasciano alcuna pista intentata, nemmeno quella del “suicido-omicidio”. Si cerca dunque di far chiarezza anche sulla complicata situazione di salute della Parisi. La donna era malata, aveva problemi psicologici ed è stata a lungo in cura nelle strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci leggeri. Il periodo di lockdown é stato per lei molto duro, il nonno di Gioele afferma che: «Viviana è stata con ... Leggi su urbanpost

