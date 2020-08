Viviana Parisi e Gioele, trovati altri resti umani e le scarpette blu. A pochi metri dal luogo del primo ritrovamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Alla fine i resti di Gioele Mondello sono stati ritrovati a Caronia, ovvero a 700 metri da dov’era il cadavere della madre Viviana Parisi. E a pensare che “Lì c’eravamo già passati”, come ha ribadito qualcuno in relazione alle ricerche, fa pensare che qualcosa di storto sia capitato davvero. Come riporta Repubblica, i soccorritori della Protezione civile quella radura a margine dell’autostrada A20 Messina-Palermo l’avevano già battuta. Ma quel giorno non avevano visto nulla: non i resti, le ossa del tronco e del femore, dietro una boscaglia, in cui si è imbattuto un volontario, carabiniere in congedo, armato di falcetto. “Un dono di Dio”, ha definito quel ritrovamento. Ma ... Leggi su caffeinamagazine

