Viviana Parisi e Gioele | il pm | “I medici legali hanno già detto cosa è successo”

"I resti umani trovati ieri a Caronia sono compatibili con Gioele". Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, parlando con i giornalisti, prima di entrare in ufficio. Le dichiarazioni seguono il ritrovamento, avvenuto ieri mattina nei boschi di Caronia (Messina). Cavallo ha aggiunto: "Già i consulenti medici ci hanno detto quello che è successo, già loro hanno delle certezze e ce le hanno comunicate riservandosi l'esito di questi risultati". E ha spiegato: "A noi i medici legali delle cose ben precise le hanno già dette". "È ovvio che a voi non le posso dire, aspettano i risultati istologici ma una chiave di lettura sugli ...

“Viviana non era in cura, non seguiva alcuna terapia: ha soltanto preso due pillole per quattro giorni e poi ha smesso lei, di sua volontà”. Queste parole che l’Ansa attribuisce a Daniele Mondello pot ...Piange, piegato sulla cassa che continene i resti di Gioele il bimbo di 4 anni scomparso con la madre Viviana parisi il 3 agosto e ritrovato ieri. Piange e batte la mano aperta su quealla cassa Daniel ...