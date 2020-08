Viviana Parisi e Gioele: il messaggio di Daniele Mondello dopo il ritrovamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Ieri il terribile ritrovamento di alcuni resti umani compatibili con un bambino di 4 anni, quasi sicuramente sono di Gioele, il bambino scomparso con la madre Viviana Parisi il 3 agosto. Per gli uomini che indagano sul caso il tronco, il femore e la testa trovati ieri appartengono al piccolo “al 99%”. Solo poche ore fa, Daniele Mondello, padre di Gioele, ha lasciato un messaggio sul suo profilo Facebook. Le parole di Daniele Mondello “Nonostante il dramma che mi ha travolto, trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. Dedico un ringraziamento particolare al Signore che ha trovato mio figlio. Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo ... Leggi su thesocialpost

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - crispadafora : RT @SkyTG24: Caso Viviana Parisi, il papà di Gioele: 'Trovato in 5 ore, dubbi su ricerche' - paturzopaola : RT @angyco888: Viviana Parisi e Gioele Mondello, il giallo delle scarpette blu. I soccorritori: 'Lì c'eravamo già stati, non le abbiamo vis… -