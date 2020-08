Viviana Parisi e Gioele: ecco la pista che stanno seguondo gli investigatori (Di giovedì 20 agosto 2020) A chiudere questa vicenda che ha tenuto l’intera Sicilia con il fiato sospeso per venti giorni è l’immagine di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele di quattro anni, in lacrime sulla bara dove sono stati adagiati i resti umani trovati questa mattina nelle campagne di Caronia e che, secondo gli investigatori, sono quasi certamente compatibili con quelli del bambino, scomparso il tre agosto scorso insieme alla madre, la dj Viviana Parisi, poi trovata morta. Il feretro è stato composto al termine del sopralluogo compiuto dai medici legali e dalla scientifica, alla presenza del procuratore di Patti Angelo Cavallo che sta coordinando le indagini. Una scena straziante Alla scena straziante erano presenti anche i familiari dell’uomo, che hanno cercato inutilmente di consolarlo. Anche ... Leggi su howtodofor

Viviana Parisi e il figlio Gioele Mondello sono morti nello stesso posto e poi sono stati spostati. Ma da qualcuno o dagli animali? Viviana Parisi e Gioele morti (non si sa se uccisi oppure un omicid ...Gioele, il papà Daniele Mondello: “Le scarpette blu sono le sue”. Ora si attende la conferma dell’esame del dna. Nella foto Ansa, la piccola bara per i resti di bambino trovati Le scarpette trovate so ...