Viviana e Gioele, trovati altri resti umani e le scarpette blu. Domani l'autopsia del corpo del bimbo (Di giovedì 20 agosto 2020) Viviana e Gioele. È stata fissata per Domani l'autopsia sul corpo del piccolo Gioele , i cui resti sono stati ritrovati ieri mattina nei boschi di Caronia , Messina, dopo settimane di ricerche. Gli ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele Gioele Mondello ritrovato, il padre: «Viviana non l’ha ucciso» Corriere della Sera Gioele, i resti del corpo in un’area già perlustrata. Qualcuno l’ha portato lì dopo?

Quel che resta del corpo di Gioele Mondello, resti ossei, una magliettina e delle scarpette blu, si trovava infatti a circa 700 metri dal corpo della madre Viviana Parisi. Una zona battuta più volte, ...

Caronia, trovati resti umani "compatibili con quelli di un bimbo dell'età di Gioele"

Messina, 19 agosto 2020 - Svolta nel giallo di Caronia. Un volontario che partecipa alle ricerche nella zona ha trovato in un fosso resti in avanzato stato di decomposizione. Per i soccorritori quell ...

Quel che resta del corpo di Gioele Mondello, resti ossei, una magliettina e delle scarpette blu, si trovava infatti a circa 700 metri dal corpo della madre Viviana Parisi. Una zona battuta più volte, ...Messina, 19 agosto 2020 - Svolta nel giallo di Caronia. Un volontario che partecipa alle ricerche nella zona ha trovato in un fosso resti in avanzato stato di decomposizione. Per i soccorritori quell ...