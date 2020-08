Vito Crimi gela Conte e frena il voto su Rousseau: “No all’alleanza M5S-Pd” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il capo politico del M5S Vito Crimi: “No all’alleanza con il Pd” “No all’alleanza con il Pd”: il capo politico del M5S Vito Crimi risponde a Conte e mette in discussione il voto degli iscritti su Rousseau, che avevano dato il via libera alle alleanze a livello locale. Le dichiarazioni di Crimi (qui il suo profilo) arrivano l’indomani quelle del premier Conte, il quale aveva lanciato un appello a Pd e M5S affinché si presentassero uniti alle elezioni Regionali di settembre dichiarando: “In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione”. Intervistato dal Corriere della Sera, sulla questione Crimi dichiara: “Non ... Leggi su tpi

davidallegranti : Il post di Vito Crimi che si arrampica sugli specchi pur di giustificare l'abbandono della sacra regola del sacro b… - Massimi47715989 : Ed è confermato che il 5 balle il movimento delle poltrone con l'abbraccio mortale del PD verrà cancellato sono già… - infoitinterno : Vito Crimi risponde a Conte: 'Alleanza Pd-M5s valore aggiunto ma solo dove ci sono le condizioni' - RPegna : RT @TerreImpervie: 'Alleanza PD-5S è un valore aggiunto' Vito Crimi 19-08-2020 Minchia che valore - G88757348 : Crimi risponde a Conte: 'Alleanza Pd-M5s valore aggiunto ma solo dove ci sono le condizioni' Basta movimento cinque… -

Passato il Ferragosto il governo e in particolare il ministro dell'Istruzione Luciana Azzolina cercano di affrettare i tempi per non farsi trovare impreparati alla ripresa della scuola prevista a part ...Il Movimento affossa gli accordi in extremis in Puglia e nelle Marche, caldeggiati dal premier. Il ministro Boccia: un no ottuso.