Viaggio a Tre Palle, il posto più freddo d’Italia. Zero gradi anche d’Estate. Video (Di giovedì 20 agosto 2020) Abbiamo selezionato questo Video del canale YOUTUBE – THE PILLOW, in quanto presenta un ottimo servizio su come si vive nella località più fredda d’Italia. TrePalle è l’unica frazione di Livigno. E’ ubicata in alta Valtellina, siamo in provincia di Sondrio. Si trova a 2.069 metri sul livello del mare. Va sottolineato che TrePalle è ufficialmente la località più alta d’Italia, che è seguita da un’altra frazione ben più nota Breuil-Cervinia, località montana appartenente al comune di Valtournenche, situata a quota 2050 metri sul livello del mare. Breuil-Cervinia è ben più estesa di TrePalle, e le costruzioni si ergono anche a quote superiori ai 2100 metri di ... Leggi su meteogiornale

Abbiamo selezionato questo video del canale YOUTUBE – THE PILLOW, in quanto presenta un ottimo servizio su come si vive nella località più fredda d'Italia. Trepalle è l'unica frazione di Livigno. E' u ...

