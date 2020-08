Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 15:30 (Di giovedì 20 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN LOCALITA’ CINQUE PODERI IN DIREZIONE Roma A SEGUITO DELL’INCENDIO VERIFICATOSI IERI E’CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI VIA DI PRATICA DALLA ROTONDA DI VIA ARNO A VIA DE LA COMUNELLA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CONTINUERANNO FINO AL 23 AGOSTO PROSSIMO I LAVORI DI RINNOVO DELLA STAZIONE DI EUR FERMI, CON INTERRUZIONE DELLA CIRCOLazioNE TRA EUR MAGLIANA E LAURENTINA. I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB4. IL SERVIZIO RIMANE REGOLARE TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E REBIBBIA/IONIO. INFINE, IN MERITO ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 09:15: VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2020 ORE 08… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog