Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 08 | 15

VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2020 ORE 07.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, LA CIRCOLazioNE VIENE INFATTI INDICATA SCORREVOLE SULL'INTERA RETE VIARIA DELLA Regione. SEGNALIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN VEICOLO FERMO O IN AVARIA TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CONTINUERANNO FINO AL 23 AGOSTO PROSSIMO I LAVORI DI RINNOVO DELLA STAZIONE DI EUR FERMI, LA CIRCOLazioNE RESTA DUNQUE INTERROTTA TRA EUR MAGLIANA E LAURENTINA. I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB4.

