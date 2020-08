Verbali FED: economia dipenderà da andamento virus (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – L’andamento dell’economia statunitense dipenderà “in modo significativo” dalla pandemia di coronavirus. È quanto emerge dai Verbali relativi all’incontro dello scorso 28-29 luglio del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve quando la banca centrale statunitense ha deciso di mantenere i tassi allo 0-0,25 per cento, livello a cui sono stati portati con l’esplosione della pandemia di coronavirus, e non sono previsti rialzi fino al 2022. Componenti del Fomc si sono inoltre detti preoccupati per la stabilità finanziaria, nell’eventualità in cui la pandemia dovesse durare a lungo. “L’attuale crisi di salute pubblica peserà duramente sull’attività economica, ... Leggi su quifinanza

