Verbali BCE: ripresa Eurozona resta parziale e disomogenea (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Dopo i Verbali della FED,riflettori puntati su quelli dalla BCE. Dopo un "drastico crollo" della crescita nelle prime settimane del secondo trimestre a causa dell'emergenza coronavirus, "la ripresa nell'Eurozona, resta disomogenea e parziale". E' quanto si legge nei Verbali dell'ultima riunione di luglio dell'Eurotower in cui viene spiegato che "parallelamente al contenimento in atto del virus e all'allentamento delle misure di lockdown, si sono registrati segnali di una prima ripresa dei consumi, mentre in alcuni paesi si è avuto un significativo rimbalzo della produzione industriale". Per la BCE un numero di "fattori pesa su una

